El país tendrá inversiones por MXN $407,000 millones generadas en el país, gracias al trabajo local de las áreas de economía de los estados y las coordinaciones regionales de Promoción de la Inversión. Un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum también se convirtió en una invitación abierta a agentes privados en México, al asegurar que el país ofrece “certidumbre” y condiciones de confianza para detonar proyectos productivos. “México tiene certidumbre (…) estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, dijo la presidenta. En un evento realizado en el Museo Nacional de Antropología, la mandataria dijo que la inversión se potencia cuando se articula con capital privado durante la primera reunión nacional de coordinadoras de promoción de inversión. La presidenta dijo que el Gobierno federal anunció y seguirá informando en febrero “varios temas” de inversión pública y privada, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y el empleo. A la reunión asistieron más de mil empresarios de alto perfil en México, que incluyó la presencia de Daniel Servitje Motull, de Grupo Bimbo; Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark, Ángel Mieres Zimmerman, dueño de Grupo Andrade, así como Antonio Chedraui, presidente del Consejo de Administración de Grupo Chedraui. A ellos se sumaron Blanca Treviño, presidenta de Softtek, y Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. En ese marco, la presidenta recordó que la Secretaría de Hacienda presentó “diversos vehículos de inversión” para infraestructura que permitirían impulsar proyectos en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, con enfoque de “desarrollo comunitario” y “prosperidad compartida”. Sheinbaum añadió que el país mantiene confianza de los mercados, reflejada en la estabilidad cambiaria. “No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, señaló, al invitar a empresarios a “seguir construyendo” México. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, planteó como meta para 2026 elevar el portafolio de inversión y “destrabar” proyectos desde lo local hacia lo nacional. Reportó que la cartera identificada pasó de u$s 367,900 millones y 2,241 proyectos, a 406,800 millones de dólares y 2,539 proyectos, con una proyección de empleos que aumentó —según su balance— respecto del registro previo. A diferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, S dejó Sheinbaum dejó ver que está abierta a invertir en otras energías, no solo los combustibles fósiles. Presumió también la mejora ante las calificadoras. Esto en el contexto de más producción de hidrocarburos, más fertilizantes y más inversión en hidrocarburos en 2025. Las calificadoras ya habían ajustado sus expectativas para Pemex: Moody’s: de B3 a B1, Fitch Ratings: De B+ a BB+, y S&P mantuvo su calificación de BBB a BBB. Fue en los “proyectos estratégicos” donde se atisbó la intención de en un futuro “salir de los hidrocarburos”. El director de Pemex señaló que más adelante hablará de los proyectos concretos. Sin embargo, hoy mencionó la explotación del litio en salmueras, el aprovechamiento de gas fuera de especificación, la energía eólica marina, la geotérmica y el hidrógeno verde. La presidenta parece romper en cierta medida con su antecesor, pues AMLO estaba abiertamente en contra de las energías verdes. Sheinbaum señaló que uno de los objetivos de Pemex es “reducir gradualmente la huella de carbono”.