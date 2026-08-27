En la sesión de apertura de este jueves, 27 de agosto de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.34% en relación con el día anterior.

El Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.14% en la última semana y una variación de 1.79% en el último año, indicando una evolución moderadamente alcista de su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.65%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.33%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta favorable evolución sugiere un fortalecimiento de la moneda local frente a otras divisas.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia sería a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En cualquier caso, la tendencia positiva actual refleja un clima favorable para la economía guatemalteca.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos