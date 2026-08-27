La cotizacióndel Peso dominicano este jueves 27 de agosto en Estados Unidos es de 58.01 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.33% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso dominicano se depreció un 1,19% y en el último año acumuló una caída del 8,65%, señalando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.43%.

La cotización del Peso dominicano hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que podría reflejar una estabilidad económica o un aumento en la confianza del mercado.

A pesar de la tendencia positiva observada, es crucial monitorear los factores externos que podrían influir en la cotización del Peso dominicano en el futuro. Esto ayudará a comprender si esta tendencia se mantendrá o se revertirá en días venideros.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos