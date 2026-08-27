La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 27 de agosto en Estados Unidos es de 3,121.56 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.88% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano tuvo un cambio de 2.74%, mientras que en el último año acumuló una variación de -17.96%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia anual a la baja.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 11.62%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.72%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este aumento en la cotización también puede estar influenciado por factores económicos regionales y globales que han favorecido el desempeño del Peso colombiano.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.