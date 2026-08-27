La cotizacióndel Euro este jueves 27 de agosto en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió 0.26%, pero en el último año cayó -1.06%.

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Conocé la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.60%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en +3. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas. Este aumento en la cotización sugiere un optimismo en los mercados y podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Por otro lado, es importante observar que esta tendencia alcista puede ser temporal y depende de diversos factores económicos y políticos en la eurozona. Un seguimiento continuo es esencial para entender si esta tendencia se consolidará en el futuro cercano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.