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Este viernes, 7 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 619.2647 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,51%.

La cotización del Real descendió -1.88% en la última semana y -10.24% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

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Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real comenzó con dos alzas, tuvo una corrección y una pausa, alternó después y terminó con tres caídas seguidas, dejando un saldo netamente bajista.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 26.34%, superando notablemente la volatilidad anual del 15.76%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

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La cotización del Real ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este aumento refleja un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 61926.4737701371 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 123852.9475402742 pesos colombianos y 500 reales cuestan 309632.3688506855 pesos colombianos.