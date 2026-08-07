En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 3642.17 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,42%.

En la última semana, la cotización del euro subió 3.05%, pero en el último año cayó 19.98%, indicando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro tuvo sesgo alcista con seis avances y cuatro retrocesos, sin días sin cambios.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3642.1699 pesos colombianos, deberán pagar 364216.99 COP; comprar 200 euros costará 728433.98 COP y 500 euros costarán 1821084.95 COP.