En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6195 este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.05%.

El Quetzal guatemalteco mostró un avance de 2.23% en la última semana y una variación de 1.77% en el último año, lo que sugiere una apreciación reciente con tendencia anual moderada.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco se sitúa en un 13.44%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.25%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy presenta una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Quetzal ha ido en aumento, lo cual es favorable para la economía local y para las transacciones en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, el Quetzal estaría viendo una depreciación frente a otras monedas, lo que podría impactar negativamente en la importación de bienes y el poder adquisitivo de los ciudadanos. La tendencia actual sugiere un clima de estabilidad económica y confianza en la moneda nacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.