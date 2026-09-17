Claudia Sheinbaum lo confirmó: habrá aumento para pensionados y jubilados de todo el país a partir de este mes

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 fue presentado ante el Congreso de la Unión por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. La propuesta contempla un gasto neto total de 10 billones 515.1 mil millones de pesos para el próximo año, lo que representa un aumento real de 0.7% respecto del presupuesto aprobado para 2026.

Entre las partidas que destacan dentro del proyecto se encuentran los Programas para el Bienestar, particularmente la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los principales apoyos sociales del Gobierno federal y el que concentra la mayor cantidad de recursos.

Oficial | Hasta el lunes 31, jubilados del IMSS, ISSSTE o ISSFAM deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México Shutterstock

La presentación del proyecto también cuestionó sobre si el incremento presupuestario implicará un nuevo aumento en el monto que reciben los adultos mayores durante 2027.

Por ahora, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla recursos millonarios para mantener la pensión y conservar su carácter universal. Sin embargo, el aumento del presupuesto asignado al programa no significa por sí mismo que cada beneficiario vaya a recibir un incremento equivalente.

¿Habrá aumento para los pensionados en 2027?

El proyecto presentado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum contempla una asignación de 543 mil 498.4 millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Con este monto, el programa se mantiene como el que recibe mayor presupuesto entre los considerados prioritarios para 2027.

La asignación busca garantizar la continuidad del apoyo durante el próximo ejercicio fiscal. No obstante, es necesario distinguir entre el presupuesto global destinado al programa y la cantidad que recibirá cada persona beneficiaria.

En otras palabras, que el Gobierno destine más de 543 mil millones de pesos al programa no implica de forma automática que la pensión individual aumentará en la misma proporción.

El monto que recibirá cada adulto mayor durante 2027 deberá definirse conforme a las disposiciones y determinaciones correspondientes para el próximo ejercicio fiscal.

Gobierno propone más de un billón de pesos para programas sociales

En total, los programas sociales prioritarios contemplados en el Paquete Económico 2027 concentran 1 billón 25 mil 388.5 millones de pesos.

Esta bolsa incluye apoyos dirigidos a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes, trabajadores del campo y familias.

Entre las principales partidas propuestas para el próximo año se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores: 543 mil 498.4 millones de pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 59 mil 356.3 millones de pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 37 mil 436.3 millones de pesos.

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 3 mil 418 millones de pesos.

Sembrando Vida: 40,500 millones de pesos.

Salud Casa por Casa: 5,000 millones de pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro: 25 mil 985.3 millones de pesos.

Programas de Becas Benito Juárez: 190 mil 551.9 millones de pesos.

La Escuela es Nuestra: 20 mil millones de pesos.

Programa de Vivienda Social: 34 mil 353.9 millones de pesos.

El proyecto también incluye recursos para programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes, Pesca, Leche para el Bienestar, Acopio para el Bienestar y Comercio Justo, además de distintas acciones relacionadas con el campo, la vivienda y la atención social.

En conjunto, los programas sociales prioritarios representarían recursos equivalentes al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027.

Presupuesto para la pensión aumentará en 2027

La asignación propuesta para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores también representa un incremento frente al presupuesto aprobado para 2026.

Durante este año, el programa contó con 526 mil 508 millones de pesos, mientras que para 2027 se plantean 543 mil 498.4 millones de pesos.

La diferencia es de aproximadamente 16,990 millones de pesos, lo que equivale a un aumento nominal cercano al 3.2%.

Sin embargo, este incremento corresponde al presupuesto total que el Gobierno pretende destinar al programa durante el año próximo, por lo que no debe interpretarse automáticamente como un aumento de 3.2% en el pago individual de los beneficiarios.