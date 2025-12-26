La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 26 de diciembre en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.23% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.01%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 1.58% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del aumento anual significativo.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.94%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.









En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.









Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado guatemalteco.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos