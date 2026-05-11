En la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.2 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.01%. En el mercado del peso mexicano, la cotización retrocedió -1.01% en la última semana y acumula -9.78% en el último año, indicando una tendencia bajista. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene En la última semana, la volatilidad económica del Peso mexicano fue del 6.91%, que es menor al 7.75% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del peso mexicano presenta una tendencia negativa, puesto que el dato de -1 es menor que cero, indicando que en comparación con los días pasados, la moneda ha perdido valor. Esta situación ha provocado preocupación entre los inversores, que observan con atención los factores que influyen en este descenso. La tendencia a la baja podría estar relacionada con variables económicas internas y externas que afectan la confianza en la moneda, así como cambios en el entorno global. Es fundamental monitorear cómo esta tendencia evoluciona en los próximos días para anticipar posibles ajustes en el mercado. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Adiós Ley de Tránsito | A partir de mayo quedará prohibido transitar con vidrios polarizados: confirman elevadas multas por incumplimiento para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de bancos o tarjetas sin cargos por transacción extranjera, notifica a tu banco y lleva identificación para mayor seguridad.