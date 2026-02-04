La cotizacióndel Peso dominicano este miércoles 4 de febrero en Estados Unidos es de 62.53 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.27% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.35%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 6.52% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda.

Conocé la cotización de este miércoles, 4 de febrero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.84%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos