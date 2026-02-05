En la apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.92 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.19%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.37%. Estos datos reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 1.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.82%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que favorecen la apreciación del Peso. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Sheinbaum tiende puente con IP al anunciar plan de inversión por más de 400 mil MDP Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.