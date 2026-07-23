La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 23 de julio en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.04% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la libra esterlina muestra una tendencia alcista: en la última semana aumentó un 55.16% y en el último año acumuló un 49.75%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, con un 2.50%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.04%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor. La moneda ha estado recuperando terreno, beneficiándose de un entorno económico favorable.

En contraste, en los días previos, si analizamos un dato de -1 igual a -1, se observó una tendencia a la baja, lo que sugiere que la Libra enfrentaba presión. Sin embargo, la reciente recuperación sugiere una posible estabilización en su valor.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA