En la sesión de apertura de este viernes, 10 de abril de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,646.51 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.90%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.38%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe en el corto plazo, impulsada por factores económicos favorables. El análisis sugiere que la fortaleza del Peso colombiano podría estar relacionada con un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Crisis y rescate hipotecario en México: ¿Por qué el crédito cae mientras el gobierno inyecta miles de millones? Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.