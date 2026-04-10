El consenso de economistas encuestados por Citi recortó ligeramente su expectativa para el peso mexicano a 18.33 unidades por dólar desde 18.35, lo que implicaría una depreciación de poco más de 5%, de acuerdo con su más reciente reporte. Si bien el ajuste es marginal, las proyecciones sobre el tipo de cambio continúan mostrando un panorama mixto entre los analistas. Por un lado, los estimados más pesimistas provienen de BX+, que anticipa un nivel de 19.10 pesos por dólar, seguido de Banca Mifel, con una previsión de 19.03 unidades. Bajo este escenario, la moneda mexicana registraría una depreciación cercana a 10% respecto al nivel de apertura del mercado asiático del jueves, de 17.3745 pesos. En contraste, las perspectivas más optimistas corresponden a Morgan Stanley, que proyecta un tipo de cambio en 17 pesos por dólar, y Barclays, con una estimación de 17.25 unidades. En este caso, el escenario implicaría una apreciación de alrededor de 1.26%. De acuerdo con analistas, entre los principales factores que continuarán incidiendo en el desempeño del peso mexicano destacan la política monetaria entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México, la revisión del T-MEC y la evolución de los conflictos geopolíticos. En este contexto, estrategas de Kapital Grupo Financiero consideran que el peso mexicano se encuentra sobrevaluado, al observar una desviación respecto a su promedio de largo plazo, estimado en 15.2 unidades por dólar. Para abril, añadieron, el comportamiento del tipo de cambio estará particularmente influido por la evolución del conflicto en Irán. Las negociaciones para un alto al fuego aún lucen inciertas, por lo que cualquier escalada podría generar presiones adicionales sobre la moneda mexicana. En el mercado de futuros, los especuladores del peso mexicano en la Bolsa de Chicago redujeron sus posiciones la semana al 3 de abril a 57,700 contratos netos, lo que representó una caída de 22.13%, equivalente a 16,400 contratos, de acuerdo con datos de Bloomberg. En lo que va del año, el peso mexicano acumula una apreciación de 3.48%, al pasar de niveles cercanos a 18 pesos a 17.3729 unidades por dólar.