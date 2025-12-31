En la sesión de apertura de este miércoles, 31 de diciembre de 2025,del Peso colombiano cotiza a 3,765.59 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.28% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.90%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.56%.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 10.73%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 9.94%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilización económica.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores externos como la inflación y las políticas monetarias. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos