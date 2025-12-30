En esta noticia Perspectiva para 2026

La luz verde otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) permitió a M2Crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo, diversificar su modelo de inversión y ofrecer una gama más amplia de esquemas de financiamiento colectivo, que van desde copropiedad inmobiliaria hasta participación accionaria en empresas, dijo en entrevista a El Cronista, Clemente Cattan, presidente del consejo de administración de M2Crowd.

El directivo señaló que esta expansión respondió a la evolución del negocio y a la demanda del mercado por alternativas de inversión más accesibles.

El ajuste se formalizó tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del oficio mediante el cual la CNBV modificó los términos de la autorización para que la plataforma se organizara y operara bajo un objeto social ampliado, luego de la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de mayo de 2025.

La modificación ajustó las bases Quinta y Octava de la autorización otorgada originalmente en marzo de 2021.

Con la actualización, M2Crowd quedó facultada para realizar todas las actividades en moneda nacional previstas en los artículos 15, 16 y 19 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, incluyendo financiamiento colectivo de deuda, capital, copropiedad y regalías, lo que amplió el abanico de esquemas disponibles para los inversionistas.

Explicó que, además del fondeo tradicional para proyectos inmobiliarios, la plataforma incorporó esquemas donde los inversionistas pudieron participar como copropietarios de centros comerciales, bodegas industriales o edificios en renta, recibiendo ingresos derivados de las rentas.

Señaló que este modelo permitió que personas que antes no podían acceder a este tipo de activos lo hicieran mediante montos menores.

El directivo agregó que la autorización para esquemas de capital permitió a los usuarios adquirir acciones y convertirse en socios de empresas en crecimiento, lo que diversificó las alternativas de inversión más allá del sector inmobiliario.

También indicó que la ampliación del objeto social implicó ajustes regulatorios y operativos, particularmente en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, en línea con los requerimientos de la CNBV.

Cattan consideró que esta ampliación sentó un precedente para el sector, al tratarse dijo del primer crowdfunding autorizado en México en contar con todas las modalidades previstas en la Ley Fintech, lo que podría incentivar a que otras plataformas buscaran diversificar su oferta y atender nuevos nichos de mercado.

Perspectiva para 2026

De cara al siguiente año, el presidente del consejo de administración de M2Crowd señaló que, pese a los retos regulatorios y tecnológicos del sector, la empresa mantuvo un crecimiento constante y previó que, con la incorporación de estos nuevos productos, la plataforma podría alcanzar un crecimiento de hasta 200%, impulsado por la diversificación de esquemas y la atracción de nuevos inversionistas interesados en distintos nichos de financiamiento colectivo.