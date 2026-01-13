La cotizacióndel Peso colombiano este martes 13 de enero en Estados Unidos es de 3,711 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.02% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una leve disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -13.78% en su valor.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 5.18%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.82%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local.

A pesar de la tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que puedan influir en la estabilidad del Peso colombiano en el futuro. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la evolución de la economía global y de las políticas económicas internas.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.