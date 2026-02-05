En la apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,641 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.1%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 10.82%, es menor que la volatilidad anual del 14.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Sheinbaum tiende puente con IP al anunciar plan de inversión por más de 400 mil MDP Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.