En la sesión de apertura de este jueves, 1 de enero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,775.59 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.11% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.46%.

Conocé la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.93%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a la divisa estadounidense.

Este comportamiento sugiere que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.