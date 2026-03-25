Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3697.89 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,31%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.33%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, se mantuvo en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante fue hacia la disminución. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 22.24%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369.788,99 pesos colombianos. Quienes deseen adquirir 200 dólares tendrán que desembolsar 739.577,98 pesos colombianos, mientras que el costo de 500 dólares asciende a 1.849.444,95 pesos colombianos.