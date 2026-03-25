Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 708.3266 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,06%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.98%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.42%, reflejando una ligera recuperación reciente frente a una tendencia a la baja en el periodo anual. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyeron descensos y periodos de estabilidad. A pesar de las variaciones, se observa que la moneda logró mantener ciertos niveles, lo que sugiere una posible consolidación en el mercado. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 20.36%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.59%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,832.66 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,665.32 pesos y 500 reales tendrá un costo de 354,163.30 pesos.