La cotización deleuro este miércoles, 25 de marzo de 2026 cerró a 4277.81 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,73% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.51%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 7.08% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones hacia arriba y momentos de estabilidad. A pesar de los intentos de recuperación, la tendencia general indica una presión negativa en su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.73% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427,781.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 855,562.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,139,405.05 pesos colombianos.