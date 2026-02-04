La cotizacióndel Euro este miércoles 4 de febrero en Estados Unidos es de 0.85 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.28% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.56%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.75% en su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.66%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables en la zona euro.

En resumen, la tendencia positiva del Euro podría estar impulsada por un aumento en la confianza del mercado y mejores indicadores económicos.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos