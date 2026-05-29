En la apertura de mercados de este viernes, 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.24%.

La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un -9.31% y en el último año acumuló un -52.14%.

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Conocé la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.05%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 6.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.