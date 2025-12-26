En la sesión de apertura de este viernes, 26 de diciembre de 2025, de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.26% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.07%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Minera Autlán mantiene calificación ‘HR A-’, pero enfrenta perspectiva negativa por presión en márgenes

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.70%, es menor que la volatilidad anual del 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.









En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda.









El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado.

Minera Autlán mantiene calificación ‘HR A-’, pero enfrenta perspectiva negativa por presión en márgenes

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

El peso mexicano apunta a 17.60 por dólar ante mayor liquidez de la Fed

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos