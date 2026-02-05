En la sesión de apertura de este jueves, 5 de febrero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.22% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.48%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.34%, es menor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor durante los últimos dos días consecutivos. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Sheinbaum tiende puente con IP al anunciar plan de inversión por más de 400 mil MDP Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.