En la apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.33 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.04%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.63%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -15.10%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.83%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.80%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Sheinbaum tiende puente con IP al anunciar plan de inversión por más de 400 mil MDP