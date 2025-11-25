En esta noticia
El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.374 este martes, 25 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.67% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un leve aumento del 0.15%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.47%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.24%, es menor que la volatilidad anual del 9.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable.
¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.