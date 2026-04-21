Al cierre de mercados de este martes, 21 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.3202. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.16%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.33%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.80%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un fortalecimiento del Peso. Este comportamiento puede ser resultado de factores económicos favorables o de una mayor confianza en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano podría reflejar un entorno económico más estable y optimista. Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.