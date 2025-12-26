En la apertura de mercados de este viernes, 26 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,726 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.79%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.45%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Minera Autlán mantiene calificación ‘HR A-’, pero enfrenta perspectiva negativa por presión en márgenes

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.82%, lo que es menor que la volatilidad anual del 9.94%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro.

Minera Autlán mantiene calificación ‘HR A-’, pero enfrenta perspectiva negativa por presión en márgenes

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

El peso mexicano apunta a 17.60 por dólar ante mayor liquidez de la Fed

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos