La cotizacióndel Euro este viernes 27 de marzo en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.35% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.46%. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.92%, es menor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El aumento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Adiós a los bancos tradicionales? El fenómeno de las súper apps que ya conquistó a 19 millones de mexicanos