Ya es oficial | Estados Unidos, México y Canadá no permitirán la entrada y salida del país a todos los que lleguen con esta versión del documento. (Representación creada con IA)

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Miles de viajeros colombianos realizan cada año trámites para ingresar a Estados Unidos, México y Canadá, pero existe un detalle en el documento de viaje que puede convertirse en un obstáculo inesperado. Aunque muchas personas se enfocan en las visas, los tiquetes o las reservas, hay un requisito que suele pasar desapercibido hasta el momento del embarque.

Las autoridades migratorias de estos países mantienen controles estrictos sobre la documentación presentada por los pasajeros internacionales. En algunos casos, el inconveniente ni siquiera aparece al llegar al destino, sino mucho antes, cuando la aerolínea verifica los requisitos exigidos para viajar.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar con anticipación todos los documentos antes de programar un viaje internacional. Un simple error relacionado con la vigencia del pasaporte puede generar demoras, gastos adicionales e incluso impedir abordar un vuelo.

Atención: qué pasaporte puede generar problemas para ingresar a Estados Unidos, México y Canadá

El documento que puede ocasionar inconvenientes es el pasaporte vencido o aquel que no cumple con los requisitos mínimos de vigencia exigidos por el país de destino. Aunque en ocasiones se cree que el control ocurre únicamente en migración, el primer filtro suele realizarse durante el proceso de check-in.

Las aerolíneas tienen la responsabilidad de verificar que los pasajeros cumplan con las condiciones migratorias exigidas por cada país. Si detectan que el pasaporte vencido o próximo a vencer no cumple las reglas aplicables, pueden negar el embarque incluso antes de que el viajero llegue al control migratorio.

Las aerolíneas tienen la responsabilidad de verificar que los pasajeros cumplan con las condiciones migratorias exigidas por cada país. ChatGPT - creada con IA

En el caso de Estados Unidos, la mayoría de los visitantes internacionales deben contar con un pasaporte cuya vigencia se extienda al menos seis meses más allá de la fecha prevista de salida del país. Existen excepciones para ciudadanos de determinados países que mantienen acuerdos específicos con las autoridades estadounidenses, pero la recomendación general es viajar con suficiente margen de vigencia.

Por su parte, México exige que el pasaporte permanezca vigente durante toda la estancia. Mientras el documento sea válido al momento de ingresar y durante el período autorizado de permanencia, no debería existir inconveniente relacionado con la fecha de vencimiento.

Pasaporte vencido: los errores que pueden impedir un viaje internacional

En Canadá, los viajeros deben contar con un pasaporte válido para ingresar al país. Además, las autoridades recomiendan que la vigencia del documento cubra todo el período previsto del viaje para evitar inconvenientes durante los controles migratorios.

Las aerolíneas también verifican previamente que cada pasajero cumpla con los requisitos exigidos por el destino. Si detectan problemas relacionados con la vigencia del pasaporte o con la documentación requerida para el ingreso, pueden impedir el embarque desde el aeropuerto de origen.

Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que el pasaporte puede utilizarse sin inconvenientes hasta el último día de vigencia. Sin embargo, algunos países exigen períodos mínimos de validez o aplican requisitos específicos que deben verificarse antes de viajar.

Antes de programar un viaje internacional, los especialistas recomiendan:

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con varios meses de anticipación.

Consultar los requisitos migratorios vigentes del país de destino.

Verificar las condiciones exigidas por la aerolínea antes del embarque.

Renovar el documento si su vigencia es limitada o próxima a vencer.

La recomendación principal es comprobar con tiempo la validez del documento de viaje. Una revisión anticipada puede ayudar a evitar la pérdida de vuelos, reservas de hotel y otros gastos asociados a inconvenientes derivados de un pasaporte vencido o con vigencia insuficiente para el destino elegido.