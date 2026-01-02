Texas endureció la aplicación de sanciones contra personas que incumplen con el pago de la manutención infantil. Las medidas incluyen la confiscación de vehículos y la cancelación de licencias de conducir, además de restricciones administrativas y financieras.

La estrategia está a cargo de la Fiscalía General del estado, que gestiona una lista pública de deudores de manutención. A partir de esa base oficial, las autoridades buscan localizar a los incumplidores y forzar el cumplimiento de órdenes judiciales vigentes.

¿Quiénes integran la lista por la que confiscan vehículos y cancelan licencias?

El estado publica una lista oficial de deudores de manutención en situación de evasión, integrada por padres no custodios con deudas elevadas y conducta elusiva. Estar incluido habilita la aplicación inmediata de sanciones.

Condiciones para figurar en el registro:

Deuda judicial de manutención superior a u$s 5.000

Orden de arresto vigente

Evasión activa de la detención

Seis meses sin pagos regulares

No estar en proceso de quiebra ni recibir asistencia pública estatal

Autorización de confidencialidad del progenitor custodio

Fotografía disponible del deudor

El estado de Texas publica una lista oficial de deudores de manutención en situación de evasión. Fuente: archivo.

¿Qué sanciones aplica Texas y qué bienes pueden confiscar las autoridades?

Las autoridades pueden suspender la licencia de conducir y otras licencias (profesionales, de caza y pesca) mediante convenios con decenas de agencias estatales. También pueden negar la emisión o renovación del pasaporte.

Además, el estado puede imponer embargos para cobrar la deuda sobre distintos activos:

Propiedades (incluyendo vehículos ) y cuentas bancarias

Planes de jubilación y seguros de vida

Reclamos por lesiones personales

Indemnizaciones y acuerdos de seguros

Estas medidas buscan garantizar el derecho de los niños a recibir apoyo económico y acelerar el cumplimiento de las obligaciones judiciales en Texas.