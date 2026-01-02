En esta noticia

Texas endureció la aplicación de sanciones contra personas que incumplen con el pago de la manutención infantil. Las medidas incluyen la confiscación de vehículos y la cancelación de licencias de conducir, además de restricciones administrativas y financieras.

La estrategia está a cargo de la Fiscalía General del estado, que gestiona una lista pública de deudores de manutención. A partir de esa base oficial, las autoridades buscan localizar a los incumplidores y forzar el cumplimiento de órdenes judiciales vigentes.

¿Quiénes integran la lista por la que confiscan vehículos y cancelan licencias?

El estado publica una lista oficial de deudores de manutención en situación de evasión, integrada por padres no custodios con deudas elevadas y conducta elusiva. Estar incluido habilita la aplicación inmediata de sanciones.

Condiciones para figurar en el registro:

  • Deuda judicial de manutención superior a u$s 5.000
  • Orden de arresto vigente
  • Evasión activa de la detención
  • Seis meses sin pagos regulares
  • No estar en proceso de quiebra ni recibir asistencia pública estatal
  • Autorización de confidencialidad del progenitor custodio
  • Fotografía disponible del deudor
El estado de Texas publica una lista oficial de deudores de manutención en situación de evasión. Fuente: archivo.
¿Qué sanciones aplica Texas y qué bienes pueden confiscar las autoridades?

Las autoridades pueden suspender la licencia de conducir y otras licencias (profesionales, de caza y pesca) mediante convenios con decenas de agencias estatales. También pueden negar la emisión o renovación del pasaporte.

Además, el estado puede imponer embargos para cobrar la deuda sobre distintos activos:

  • Propiedades (incluyendo vehículos) y cuentas bancarias
  • Planes de jubilación y seguros de vida
  • Reclamos por lesiones personales
  • Indemnizaciones y acuerdos de seguros

Estas medidas buscan garantizar el derecho de los niños a recibir apoyo económico y acelerar el cumplimiento de las obligaciones judiciales en Texas.