Texas endureció la aplicación de sanciones contra personas que incumplen con el pago de la manutención infantil. Las medidas incluyen la confiscación de vehículos y la cancelación de licencias de conducir, además de restricciones administrativas y financieras.
La estrategia está a cargo de la Fiscalía General del estado, que gestiona una lista pública de deudores de manutención. A partir de esa base oficial, las autoridades buscan localizar a los incumplidores y forzar el cumplimiento de órdenes judiciales vigentes.
¿Quiénes integran la lista por la que confiscan vehículos y cancelan licencias?
El estado publica una lista oficial de deudores de manutención en situación de evasión, integrada por padres no custodios con deudas elevadas y conducta elusiva. Estar incluido habilita la aplicación inmediata de sanciones.
Condiciones para figurar en el registro:
- Deuda judicial de manutención superior a u$s 5.000
- Orden de arresto vigente
- Evasión activa de la detención
- Seis meses sin pagos regulares
- No estar en proceso de quiebra ni recibir asistencia pública estatal
- Autorización de confidencialidad del progenitor custodio
- Fotografía disponible del deudor
¿Qué sanciones aplica Texas y qué bienes pueden confiscar las autoridades?
Las autoridades pueden suspender la licencia de conducir y otras licencias (profesionales, de caza y pesca) mediante convenios con decenas de agencias estatales. También pueden negar la emisión o renovación del pasaporte.
Además, el estado puede imponer embargos para cobrar la deuda sobre distintos activos:
- Propiedades (incluyendo vehículos) y cuentas bancarias
- Planes de jubilación y seguros de vida
- Reclamos por lesiones personales
- Indemnizaciones y acuerdos de seguros
Estas medidas buscan garantizar el derecho de los niños a recibir apoyo económico y acelerar el cumplimiento de las obligaciones judiciales en Texas.