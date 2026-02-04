El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó a través de su sitio web oficial cuándo tendrá lugar el período de registro para la visa americana H-1b del año fiscal 2027.

Una vez pasada la fecha límite para este trámite, fijada para el 17 de marzo, las autoridades dejarán de aceptar nuevas solicitudes.

Cuál es el período para solicitar estas visas americanas

De acuerdo con lo pautado, el registro para este tipo de visas, esencial para trabajadores, abrirá al mediodía hora del Este del 4 de marzo y finalizará el 19 de marzo, también al mediodía.

“Durante este periodo, los posibles solicitantes y representantes sujetos al límite H-1B deben utilizar una cuenta online de USCIS para registrar electrónicamente a cada beneficiario en el proceso de selección y pagar la tasa asociada”, indican las autoridades.

El 19 de marzo finaliza el período de registro para este tipo de visa americana. (foto: archivo).

Cuándo se realizará la selección para estas visas

Una vez haya finalizado el período inicial, se realizará el proceso de selección. En principio, se estima que las notificaciones se envíen antes de que finalice marzo a través de las cuentas en línea de USCIS.

Información importante sobre estas visas americanas

Si bien la cantidad de visas no se modifica, pues se mantienen 65.000 cupos anuales y 20.000 adicionales para personas con títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos, el cambio central radica en cómo se asignan.

Se reemplazó el sistema de selección aleatoria por un proceso ponderado, que prioriza a los solicitantes con mayores habilidades y mejores salarios.

Esta reforma se complementa con otras exigencias, como el pago adicional de u$s 100.000 por visa que deben afrontar los empleadores.