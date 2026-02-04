Oficial | El Gobierno embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que hayan dejado pasar este tiempo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos emite un aviso final de embargo e intervención de cuentas bancarias, los bienes del contribuyente afectado se utilizan para saldar la deuda. Pero existe una forma única de solicitar el retiro del embargo, de acuerdo con las normativas de la entidad fiscal.

Un contribuyente se convierte en deudor del IRS cuando no cumple con sus obligaciones tributarias y viola las normativas federales.

Esta es la única forma de levantar un embargo de IRS

Previo a emitir un Aviso Final de Intención de Embargo (LEVY), el IRS envía múltiples notificaciones para advertir a un contribuyente de su deuda. Si la persona no responde en estas instancias, las autoridades proceden con la intervención de propiedades y ganancias.

Sin embargo, existe la posibilidad de anular dicho embargo si la persona demuestra que esta penalización fiscal le genera un daño económico. "Si el embargo de su cuenta bancaria u otra cuenta resulta en un daño económico inmediato para usted, el embargo podría ser liberado“, se lee en el sitio oficial del IRS.

Si un contribuyente demuestra que un embargo del IRS le causa daño económico, se puede levantar la penalización y acordar un plan de pago para saldar la deuda. Fuente: Archivo.

Cuándo se considera al embargo como un daño económico

Cuando el embargo impide saldar gastos básicos.

Cuando el embargo impide saldar gastos “razonable para la vida”.

Cómo demostrar que un embargo provoca un daño económico

Un embargo del IRS puede ser liberado si se demuestra que está causando un daño económico real, es decir, cuando el embargo impide que la persona cumpla con sus gastos básicos y razonables de vida, como vivienda, comida, servicios o medicinas.

Para que el IRS determine esto, el contribuyente debe proporcionar información financiera detallada que respalde su situación económica y muestre que la acción de cobro forzoso lo deja sin medios para cubrir sus necesidades básicas. En esos casos, el IRS está obligado a levantar el embargo aunque la deuda siga existiendo, mientras se negocia otra forma de pago.

¿La liberación del embargo significa que ya no lo tengo?

De acuerdo con la información oficial, “la liberación del embargo no significa que ya no tiene la responsabilidad de liquidar el saldo pendiente”.

A partir de allí, IRS asesora al contribuyente para establecer un plan de pagos o plazo que ayude a disminuir el efecto de la deuda sin alterar su economía.

Para asegurar que usted reciba una atención más rápida, tenga disponible el número de fax del empleador, banco, u otra institución financiera a cargo de cumplir el embargo.