El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos inició el pasado 26 de enero la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que los contribuyentes entregan su declaración al organismo y reclaman los créditos o deducciones para los que califican.

En ese sentido, durante este período el organismo enfatiza en la importancia de completar todos los formularios con precisión, pues cuando se soliciten beneficios fiscales para los que en realidad no se califica, se aplicarán importantes sanciones.

El IRS repartirá sanciones a quienes reclamen este crédito

La penalización relacionada con la precisión puede aplicarse cuando se reclaman créditos o deducciones para los que no se es elegible.

La sanción rige, por ejemplo, cuando se ignoran las reglas fiscales o cuando las autoridades consideran que el contribuyente no realizó un esfuerzo razonable para comprobar la veracidad de un beneficio que parece demasiado bueno para ser verdad.

IRS aplica penalizaciones cuando se reclaman créditos para los que no se califica. Fuente: archivo.

De cuánto serán las sanciones

Esta penalización será representativa del 20% del pago que la agencia atribuya como insuficiente en función del incumplimiento de las reglas.

Cuando la sanción se aplica, IRS envía un aviso personalizando indicando que tomó la medida y brindando instrucciones para saldar el pendiente.

En qué casos IRS podría eliminar esta sanción

Según se indica, la multa podría eliminarse o reducirse cuando se considera que el tributante actuó de buena fe al reclamar el crédito o deducción de manera incorrecta.

En estas situaciones, el consejo es comunicarse con el número que figura en el aviso e indicar al oficial cuáles fueron los motivos por los que se solicitó el crédito originalmente.