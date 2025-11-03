El Gobierno federal confirmó un nuevo aumento en las jubilaciones del Seguro Social que comenzará a regir desde enero de 2026. La medida, parte del ajuste anual por costo de vida (COLA), busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y proteger el ingreso mensual de los adultos mayores.

El anuncio oficial se realizó tras una breve demora por el cierre temporal del Gobierno. Con el incremento del 2,8%, millones de beneficiarios verán un aumento automático en sus pagos, incluyendo tanto la jubilación mínima como la máxima, según la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Cuánto van a cobrar los jubilados del Seguro Social en 2026?

A partir de enero de 2026, las jubilaciones mínima y máxima del Seguro Social aumentarán un 2,8%, aplicando el nuevo ajuste por costo de vida (COLA).

Montos principales 2026

Jubilación máxima: U$S 4.152 mensuales (antes U$S 4.018)

Jubilación promedio: U$S 2.071 (antes U$S 2.015)

Jubilación mínima estimada: alrededor de U$S 1.125 mensuales , según la base de 2025

Aumento general: 2,8% sobre todos los beneficios

Además, las pensiones familiares también reflejarán subas proporcionales: una pareja jubilada pasará a cobrar U$S 3.208 mensuales, mientras que un viudo o viuda sola recibirá U$S 1.919. Todos los valores se aplicarán desde los depósitos de enero.

¿Qué significan los nuevos valores para los jubilados en 2026?

El incremento mejora tanto la jubilación mínima como la máxima y ajusta las escalas de retiro según la edad. Quienes se jubilen antes de la edad plena seguirán recibiendo un descuento permanente , mientras que quienes esperen hasta los 70 años podrán obtener un aumento adicional de hasta 8% anual acumulativo.

La SSA explicó que el COLA 2026 garantiza estabilidad en el poder de compra de los jubilados frente a la inflación y servirá de base para las futuras actualizaciones. En las próximas semanas, el organismo publicará el nuevo calendario de pagos con las fechas exactas de depósito para cada grupo de beneficiarios.