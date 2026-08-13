Mezclar bicarbonato de sodio, vinagre y jugo de limón es un truco casero ideal para quienes buscan incorporar nuevas alternativas a sus rutinas de limpiezas.

Esta combinación que aprovecha tres ingredientes comunes en la mayoría de los hogares puede utilizarse al momento de limpiar el inodoro y ayudar a eliminar suciedad, manchas superficiales y malos olores.

Mezclar bicarbonato de sodio, vinagre y jugo de limón: para qué sirve

La mezcla puede utilizarse como complemento a la limpieza habitual del inodoro.

El bicarbonato de sodio ayuda a remover suciedad gracias a sus propiedades abrasivas, mientras que el vinagre y el jugo de limón, por su acidez, pueden ayudar a aflojar residuos y depósitos superficiales.

Por su parte, el limón puede aportar un aroma más fresco durante la limpieza.

Esta mezcla no reemplaza la limpieza habitual, sino que funciona como complemento. Shutterstock

Cómo preparar esta mezcla en casa

Para preparar el limpiador casero es necesario juntar

1 vaso de vinagre

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

El jugo de medio limón

Todos los ingredientes se juntan en un mismo vaso con cuidado, pues puede producirse una efervescencia.

Cómo se usa esta mezcla para limpiar el inodoro

Antes de aplicar la preparación, lo ideal es descargar el inodoro para dejar la superficie húmeda.

Luego la mezcla se distribuye por las zonas que desean limpiarse y se deja actuar durante unos minutos para posteriormente frotar las áreas más percutidas. Por último, el inodoro se descarga nuevamente para retirar los restos.

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener los productos lejos del rostro.