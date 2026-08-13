El Gobierno de Estados Unidos avanza con una transformación digital de los trámites migratorios que afectará a millones de personas que buscan obtener o mantener beneficios migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció un nuevo marco que permite a USCIS exigir la presentación electrónica de determinados formularios que ya estén disponibles a través de internet.

Estos trámites migratorios podrán ser obligatorios por internet

La nueva normativa otorga a USCIS una herramienta para avanzar con la digitalización obligatoria de determinados formularios migratorios.

La agencia podrá establecer que un formulario que ya pueda presentarse electrónicamente deje de aceptarse por vía física, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la nueva regla.

Entre los trámites que ya cuentan con alternativas digitales se encuentran solicitudes relacionadas con la residencia permanente, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios.

La propia agencia ya utiliza la presentación electrónica para distintos beneficios y permite gestionar desde su plataforma trámites vinculados con estatus migratorio, autorización de empleo, advance parole y otros pedidos.

Green Card y permiso de trabajo: qué cambia para los inmigrantes

Uno de los puntos que más interés genera es el impacto que la digitalización puede tener sobre quienes tramitan una Green Card o un permiso de trabajo.

USCIS ya permite presentar online determinados formularios. Entre ellos se encuentran trámites como el I-90, utilizado para reemplazar o renovar una Green Card, y el I-765, correspondiente a la solicitud de autorización de empleo, siempre que el formulario y la categoría correspondiente estén habilitados para presentación electrónica.

El cambio impulsado por el DHS busca avanzar un paso más: que determinados formularios que ya cuentan con una vía digital puedan, posteriormente, pasar a ser de presentación exclusivamente electrónica.

Qué deberán hacer los inmigrantes para evitar problemas con USCIS

La principal recomendación para los solicitantes será revisar periódicamente las comunicaciones oficiales de USCIS antes de presentar cualquier formulario.

Cuando un trámite quede sujeto al requisito electrónico, el solicitante podrá necesitar una cuenta online de USCIS para completar el formulario o cargar una versión digital del documento, junto con los comprobantes y documentación de respaldo que correspondan.

La plataforma de USCIS también permite recibir notificaciones relacionadas con los expedientes, responder determinadas solicitudes de información y consultar actualizaciones de los casos.

Además, la agencia considera como fecha de presentación de una solicitud online el momento en que el beneficio es completado y enviado electrónicamente, algo relevante para los plazos y las tarifas correspondientes.