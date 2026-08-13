El ingreso a Estados Unidos sin una visa tradicional estampada en el pasaporte es posible en determinados casos mediante documentos migratorios específicos. Uno de ellos es el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) o “visa láser”, que combina las funciones de una visa B1/B2 y una tarjeta de cruce fronterizo.

Este documento permite a sus titulares solicitar el ingreso a Estados Unidos bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias, principalmente para viajes temporales.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y para qué sirve?

El DSP-150 es el documento asociado a la Border Crossing Card (BCC). El Departamento de Estado explica que la tarjeta funciona al mismo tiempo como Tarjeta de Cruce Fronterizo y visa de visitante B1/B2.

La BCC tiene un formato similar al de una tarjeta de crédito y, en general, cuenta con una vigencia de hasta 10 años, aunque existen condiciones especiales para determinados menores de edad.

Por eso, aunque suele presentarse como una alternativa para viajar sin una visa americana convencional, técnicamente la BCC constituye también una modalidad de visa B1/B2 para ciudadanos mexicanos que cumplen con las condiciones de elegibilidad.

¿Quiénes pueden obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

La BCC no está disponible para todos los viajeros. Según las autoridades estadounidenses, únicamente pueden recibirla quienes sean:

Ciudadanos de México.

Residentes de México.

Personas que cumplan con los criterios de elegibilidad correspondientes a una visa B1 y/o B2 .

Viajeros que planeen realizar una estadía temporal en Estados Unidos.

Personas capaces de demostrar vínculos con México que indiquen su intención de regresar después del viaje.

Este último punto es especialmente importante. La obtención de la tarjeta no garantiza automáticamente la admisión: la decisión final corresponde a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar el Formulario DSP-150?

Uno de los requisitos fundamentales es contar con un pasaporte mexicano válido al momento de realizar la solicitud.

El solicitante debe cumplir con los criterios establecidos para las visas de visitante B1/B2 y demostrar que su viaje será temporal.

La solicitud se realiza mediante los procedimientos establecidos por las secciones consulares de Estados Unidos en México, por lo que los pasos concretos pueden variar según el consulado donde se tramite.

¿Cuánto cuesta la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Actualmente, el Departamento de Estado establece una tarifa de US$185 para solicitantes de 15 años o más. Para determinados ciudadanos mexicanos menores de 15 años existe una tarifa reducida de US$15, siempre que se cumplan las condiciones establecidas, entre ellas que uno de los padres o tutores tenga o esté solicitando una BCC.

¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona con el DSP-150?

Los solicitantes deben planificar una estadía temporal y, como regla general indicada por CBP para quienes califican para la BCC, no más de seis meses .

La duración concreta de la permanencia autorizada, sin embargo, queda sujeta al control migratorio. Tener una BCC vigente no significa que el viajero pueda permanecer automáticamente durante todo ese período.

La CBP determina las condiciones de admisión en el momento del ingreso y puede establecer un período específico de permanencia.