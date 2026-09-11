Días antes de que se cumplan 25 años desde el ataque del 11 de septiembre 2001, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , reveló la existencia de aproximadamente 170.000 páginas de documentos que demuestran la falta de transparencia a la fueron sometidos los neoyorquinos respecto a la calidad del aire tras la tragedia .

De acuerdo a la información que pronto sería compartida, todas las personas que vivían, trabajaban y circulaban por el Bajo Manhattan fueron expuestas a la toxicidad presente en el aire por la alta concentración de amianto, asbesto plomo, mercurio, sílice, benceno, PCB, dioxinas y otras sustancias cancerígenas derivadas de la combustión. Los documentos aún no se encuentran disponibles al público.

¿Cuál es la información que revelan los nuevos documentos sobre el 9-11?

Los documentos que desmienten las afirmaciones del entonces alcalde Rudolph Giuliani, que se sustentaba en la versión de organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que aseguraban que el aire era segura para los residentes y trabajadores.

Durante 2025, se descubrieron 68 cajas almacenadas dentro de una oficina del gobierno municipal, con documentos que revelaban el gran encubrimiento que terminó por afectar a miles de personas que enfermaron y fallecieron debido a la exposición a estas toxinas.

Aunque no era lo que se transmitía, según estos registros existía preocupación dentro del gobierno municipal por la contaminación y las consecuencias que podría traer sobre la salud de la población.

Los documentos que desmienten las afirmaciones del entonces alcalde Rudolph Giuliani, que se sustentaba en la versión de organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que aseguraban que el aire era segura para los residentes y trabajadores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las otras víctimas del 9-11: Mamdani revela que funcionarios municipales sabían sobre los efectos de la calidad del aire

De acuerdo a la documentación y a los comunicados oficiales, los implicados hasta el momento son el ex alcalde Giuliani y su administración, el vicealcalde Robert Harding y distintos organismos y otros funcionarios de la Ciudad de Nueva York.

La participación Harding se relaciona con uno de los documentos centrales, el Harding Memo, que fue enviado en octubre del 2001 al entonces vicealcalde y evaluaba la posible responsabilidad jurídica y financiera de la ciudad por las consecuencias del ataque.

El atentado dejó un saldo de 2.977 víctimas fatales, pero posterior a la tragedia muchas otras vidas se vieron afectadas. Chat GPT

El costo que dejó el aire contaminado: residentes y trabajadores afectado por las sustancias tóxicas tras el 9-11

El atentado dejó un saldo de 2.977 víctimas fatales, pero posterior a la tragedia muchas otras vidas se vieron afectadas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York reportó que hasta septiembre de 2026, 453 miembros habrían muerto por enfermedades derivadas del ataque . Adicionalmente, más de 12.000 miembros fueron diagnosticados con al menos una enfermedad vinculada a las sustancias tóxicas del atentado.

El World Trade Center Health Program, creado especialmente para brindar seguimiento y tratamientos gratuitos para sobrevivientes del 9-11, reportó que actualmente atiende a más de 150.000 personas.

Los grupos más expuestos fueron:

Socorristas.

Voluntarios.

Trabajadores del Bajo Manhattan.

Residentes.

Estudiantes de escuelas e instituciones de la zona.

Visitantes y otras personas que hayan quedado atrapadas en la nube tóxica.

¿Los culpables enfrentarán consecuencias legales?

Aunque puede haber consecuencias legales e institucionales, aún no puede afirmarse que los implicados vayan a ser procesados o condenados.

Por el momento, se abrió un caso oficial en el Departamento de Investigación de Nueva York (DOI) para determinar el nivel de conocimiento sobre la situación de las distintas administraciones que pasaron por el poder hasta 2026. La Ciudad ya invirtió 3.81 millones de dólares para llevar a cabo la investigación entre 2026 y 2027.