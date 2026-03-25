Desde el 26 de diciembre, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) implementa una norma que impacta directamente en millones de viajeros, incluidos quienes poseen Green Card o residencia permanente legal. La medida introduce un cambio central: la toma obligatoria de datos biométricos, especialmente fotografías, para prácticamente todos los extranjeros que crucen las fronteras del país. La normativa, publicada previamente en el Registro Federal, establece que todos los ciudadanos extranjeros deberán ser fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos, sin importar: Esto incluye incluso a grupos que antes tenían excepciones, como menores de 14 años, mayores de 79 y ciertos visitantes frecuentes. Además, la regla amplía los controles a múltiples vías de acceso: El objetivo es consolidar un sistema integral de control biométrico migratorio. Uno de los puntos más relevantes es que los titulares de green card —es decir, residentes permanentes legales— pasan a ser tratados como extranjeros a efectos del control biométrico. Esto implica que: Los datos recopilados se integran al sistema del Department of Homeland Security (DHS), donde pueden almacenarse durante largos períodos para verificación de identidad. En contraste, los ciudadanos estadounidenses no están obligados a cumplir con esta norma, aunque pueden participar de forma voluntaria. Desde el gobierno explican que esta medida busca reforzar la seguridad nacional mediante el uso de tecnología avanzada. Entre los principales objetivos se destacan: El uso de biometría facial permite validar identidades en tiempo real y mejorar la precisión en los controles fronterizos. La normativa es clara: no someterse al proceso biométrico puede traer consecuencias migratorias. Entre ellas: