A partir del 21 de enero de 2026, Estados Unidos amplió sus exigencias para las visas de turismo y negocios (B1/B2): ciudadanos de 38 países deberán pagar una fianza o visa bond de hasta USD 15.000 para poder solicitar su entrada al país.

Esta medida, parte de una política migratoria más estricta, busca asegurar que los visitantes no permanezcan más tiempo del permitido, pero puede convertir el trámite en un obstáculo económico para muchos.

Qué significa la fianza para el proceso de visa

La fianza reembolsable es un depósito que algunos solicitantes deben pagar antes o durante la entrevista consular para demostrar su intención de cumplir con las condiciones de su visa.

El monto —entre USD 5.000 y USD 15.000— lo determina el funcionario consular en la entrevista de visa. Aunque el pago es obligatorio para los países incluidos, no garantiza que la visa sea aprobada, y se puede recuperar si la solicitud es denegada o si el visitante cumple con todas las reglas de estadía.

La lista de los 38 países con fianza obligatoria

A continuación, la lista completa de países que entran en el régimen de fianza para visas de EE.UU. y las fechas en que la medida empieza a regir, según datos oficiales y reportes de prensa especializada:

Con vigencia desde el 21 de enero de 2026

Argelia

Angola

Antigua y Barbuda

Bangladesh

Benín

Burundi

Cabo Verde

Costa de Marfil

Cuba

Djibouti

Dominica

Fiyi

Gabón

Kirguistán

Nepal

Nigeria

Senegal

Tayikistán

Togo

Tonga

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zimbabue

Con vigencia desde el 1 de enero de 2026

Bután

Botswana

República Centroafricana

Guinea

Guinea-Bissau

Namibia

Turkmenistán

Con vigencia desde fechas anteriores (2025)

Malawi – desde 20 de agosto de 2025

Zambia – desde 20 de agosto de 2025

Mauritania – desde 23 de octubre de 2025

Santo Tomé y Príncipe – desde 23 de octubre de 2025

Tanzania – desde 23 de octubre de 2025

Gambia – desde 11 de octubre de 2025

Una medida que genera polémica y debate

Las fianzas de visa han despertado críticas porque pueden:

Incrementar el costo del trámite de visado , haciendo difícil viajar a EE.UU. para personas de países con ingresos medios o bajos .

Actuar como barrera no solo para turismo , sino también para negocios o visitas familiares .

Generar desigualdad entre solicitantes según su país de origen.

Por su parte, autoridades estadounidenses aseguran que la medida es una herramienta para reducir el riesgo de estadías irregulares y reforzar las normas migratorias, aunque el requisito no modifica otras condiciones de elegibilidad, como la necesidad de cumplir con documentación y entrevistas tradicionales.

Cómo afecta a viajeros y solicitantes

Si planeas viajar desde alguno de estos países a Estados Unidos bajo una visa B1/B2: