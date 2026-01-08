A partir del 21 de enero de 2026, Estados Unidos amplió sus exigencias para las visas de turismo y negocios (B1/B2): ciudadanos de 38 países deberán pagar una fianza o visa bond de hasta USD 15.000 para poder solicitar su entrada al país.
Esta medida, parte de una política migratoria más estricta, busca asegurar que los visitantes no permanezcan más tiempo del permitido, pero puede convertir el trámite en un obstáculo económico para muchos.
Qué significa la fianza para el proceso de visa
La fianza reembolsable es un depósito que algunos solicitantes deben pagar antes o durante la entrevista consular para demostrar su intención de cumplir con las condiciones de su visa.
El monto —entre USD 5.000 y USD 15.000— lo determina el funcionario consular en la entrevista de visa. Aunque el pago es obligatorio para los países incluidos, no garantiza que la visa sea aprobada, y se puede recuperar si la solicitud es denegada o si el visitante cumple con todas las reglas de estadía.
La lista de los 38 países con fianza obligatoria
A continuación, la lista completa de países que entran en el régimen de fianza para visas de EE.UU. y las fechas en que la medida empieza a regir, según datos oficiales y reportes de prensa especializada:
Con vigencia desde el 21 de enero de 2026
- Argelia
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Bangladesh
- Benín
- Burundi
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Cuba
- Djibouti
- Dominica
- Fiyi
- Gabón
- Kirguistán
- Nepal
- Nigeria
- Senegal
- Tayikistán
- Togo
- Tonga
- Tuvalu
- Uganda
- Vanuatu
- Venezuela
- Zimbabue
Con vigencia desde el 1 de enero de 2026
- Bután
- Botswana
- República Centroafricana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Namibia
- Turkmenistán
Con vigencia desde fechas anteriores (2025)
- Malawi – desde 20 de agosto de 2025
- Zambia – desde 20 de agosto de 2025
- Mauritania – desde 23 de octubre de 2025
- Santo Tomé y Príncipe – desde 23 de octubre de 2025
- Tanzania – desde 23 de octubre de 2025
- Gambia – desde 11 de octubre de 2025
Una medida que genera polémica y debate
Las fianzas de visa han despertado críticas porque pueden:
- Incrementar el costo del trámite de visado, haciendo difícil viajar a EE.UU. para personas de países con ingresos medios o bajos.
- Actuar como barrera no solo para turismo, sino también para negocios o visitas familiares.
- Generar desigualdad entre solicitantes según su país de origen.
Por su parte, autoridades estadounidenses aseguran que la medida es una herramienta para reducir el riesgo de estadías irregulares y reforzar las normas migratorias, aunque el requisito no modifica otras condiciones de elegibilidad, como la necesidad de cumplir con documentación y entrevistas tradicionales.
Cómo afecta a viajeros y solicitantes
Si planeas viajar desde alguno de estos países a Estados Unidos bajo una visa B1/B2:
- Debes considerar que, además de las tarifas consulares estándar, podrías tener que presentar una fianza de hasta USD 15.000.
- La cantidad exacta será definida por un oficial consular durante la entrevista de visa.
- El pago se realiza a través del sistema oficial del Departamento del Tesoro, y no asegura la aprobación de la visa.
- Si la visa es rechazada o el viajero cumple con todas las condiciones de la estadía y sale a tiempo, la fianza puede ser reembolsada.