Mientras el costo de vida sigue empujando hacia arriba el precio de la comida, los alquileres y los medicamentos, en Washington volvió a instalarse una discusión sensible: cómo evitar que millones de personas que dependen de transferencias públicas queden desfasadas frente a la inflación.

En ese contexto, un grupo de congresistas presentó una iniciativa que propone crear un pago adicional federal temporal destinado a quienes reciben beneficios como el Seguro Social, el SSI, el SSDI y las compensaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). El objetivo es ofrecer un alivio inmediato mientras se debaten cambios más profundos en el sistema de asistencia.

Estados Unidos planea un nuevo cheque de 1200 dólares para beneficiarios del Seguro Social

El proyecto plantea otorgar un refuerzo de 200 dólares mensuales durante seis meses consecutivos, lo que representa un total de USD 1.200 adicionales por beneficiario.

A diferencia de otros programas de ayuda extraordinaria implementados en el pasado, este esquema busca ser rápido y automático:

El dinero se depositaría junto al pago habitual del beneficio.

No sería necesario presentar formularios ni solicitudes nuevas.

No se exigirían verificaciones adicionales de ingresos, patrimonio o situación familiar.

La intención es que el refuerzo llegue sin demoras burocráticas a quienes ya están dentro del sistema y dependen de esos fondos para cubrir gastos básicos.

Quiénes podrían cobrar el pago extra

Según el borrador del proyecto, el bono federal temporal alcanzaría a más de 70 millones de personas que actualmente reciben alguno de estos programas:

Jubilados y pensionados del Seguro Social .

Personas con discapacidad que cobran SSDI .

Beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) .

Veteranos que perciben compensaciones del VA.

El criterio clave no es la edad ni el nivel de ingresos actual, sino estar registrado como beneficiario activo de alguno de esos esquemas federales.

Cuándo podrían comenzar los depósitos

Si la propuesta logra avanzar en las comisiones parlamentarias y obtiene respaldo en ambas cámaras, el cronograma tentativo sería el siguiente:

Inicio de los pagos: primeros meses de 2026.

Duración: seis depósitos mensuales consecutivos.

Finalización: hacia mediados de 2026.

De todos modos, el calendario final dependerá de los tiempos legislativos y de si el proyecto consigue ser aprobado y promulgado sin modificaciones sustanciales.

Qué falta para que el bono sea una realidad

Por ahora, la iniciativa está en etapa de discusión. Debe superar el tratamiento en comisión, conseguir mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y luego ser firmada por el presidente.

Hasta entonces, el pago extra de USD 1.200 para beneficiarios del Seguro Social, SSI, SSDI y VA sigue siendo una propuesta en análisis, pero marca un giro político claro: reconocer que, para millones de personas, los ingresos actuales ya no alcanzan para sostener el nivel de vida básico.