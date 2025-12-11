Es oficial y obligatorio: el trámite del IRS que todos deben completar antes del 31 de diciembre. (Fuente: Chat GPT Imagen ilustrativa)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comunicó que un grupo contribuyentes deberán completar un trámite esencial antes del 31 de diciembre.

En concreto, se trata de un retiro obligatorio anual que puede derivar en sanciones fiscales si no se realiza dentro del plazo establecido.

Quiénes deben completar el trámite del IRS antes del 31 de diciembre

La Distribución Mínima Requerida (RMD, por sus siglas en inglés) corresponde al retiro de un monto específico de las cuentas de jubilación con impuestos diferidos a partir de los 73 años.

La fecha límite general fijada por el IRS es el 31 de diciembre, excepto en el primer año en que aplica, cuyo plazo se extiende hasta el 1º de abril.

Atención, jubilados: este es el documento que deben presentar antes del 31 de diciembre para no perder su pensión. (Fuente: Archivo) Fuente: narrativas-spin-es

Los planes alcanzados por la obligación de retiro incluyen:

IRA tradicionales.

Cuentas IRA SEP.

IRA simples.

Planes 401(k).

Planes 403(b).

Planes 457(b).

Planes de participación en ganancias.

Determinados planes de contribución definida.

Beneficiarios de una cuenta IRA Roth tras la muerte del titular.

Esto implica que quienes cumplen 73 años en 2025 deben efectuar su primera RMD el 1º de abril de 2026 , mientras que quienes ya realizaron retiros previos disponen como límite del 31 de diciembre de este año.

Cómo se calcula la distribución mínima requerida

El IRS detalló que el cálculo de la RMD se basa en el saldo de la cuenta al cierre del año anterior y en un período de distribución indicado en la Tabla Uniforme de Vida. De esta manera, el monto a retirar surge de dividir el saldo de la cuenta por un factor de expectativa de vida que varía según la edad del contribuyente.

Por ejemplo, si una persona registró un saldo de 100.000 dólares y cumplió 73 años en 2024 —edad asociada al índice 26,5 en la tabla— su retiro mínimo obligatorio equivaldría a 3.773,58 dólares.

Sanciones por no realizar la RMD antes del 31 de diciembre

El IRS recordó que quienes no completen la RMD a tiempo pueden enfrentar penalidades. Si el titular no efectúa el retiro o extrae un monto inferior al exigido, queda expuesto a impuestos especiales que pueden incluir:

Un 25% del monto no distribuido.

Un 10% cuando se realiza una corrección dentro de los dos años posteriores.

Además, quienes deben declarar este impuesto especial ante el IRS tienen la obligación de presentar el formulario 5329, denominado “Impuestos adicionales sobre planes calificados (incluidas las IRA) y otras cuentas con ventajas fiscales”.