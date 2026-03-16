El beneficio fue confirmado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y forma parte del Crédito Tributario por Hijos, uno de los programas fiscales más importantes destinados a apoyar a los hogares con menores. El monto final puede variar según los ingresos del hogar y la situación fiscal declarada, pero el pago se realiza mediante depósito directo a quienes presenten correctamente su declaración federal de impuestos. El reembolso automático del IRS está destinado a contribuyentes que tengan hijos que cumplan con los criterios establecidos por la agencia tributaria. Para acceder al beneficio, el menor debe: Además, el menor debe contar con un número de Seguro Social válido y el adulto responsable debe tener estatus de ciudadano estadounidense, nacional o residente legal. El beneficio completo se otorga a quienes tengan ingresos anuales de hasta 200,000 dólares, o 400,000 dólares en declaraciones conjuntas. Si los ingresos superan esos límites, el Crédito Tributario por Hijos se reduce de forma gradual. Para obtener el reembolso asegurado de hasta 2,200 dólares por hijo, los contribuyentes deben presentar su declaración federal de impuestos junto con el Anexo 8812. Este formulario permite al IRS identificar a los hijos calificados y otros dependientes, calcular automáticamente el crédito y procesar el depósito directo del reembolso. El pago puede alcanzar incluso a familias que normalmente no presentan declaración de impuestos, siempre que completen correctamente el trámite durante la temporada fiscal. Si el contribuyente solicita el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijos, el IRS no libera el pago antes de mediados de mes, debido a controles adicionales para prevenir fraudes. Los contribuyentes pueden verificar el estado de su devolución a través de la herramienta oficial “Where’s My Refund?”, que se actualiza diariamente y permite seguir el proceso del reembolso fiscal paso a paso.