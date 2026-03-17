En América Latina avanza una transformación que empieza a inquietar a las grandes potencias: Brasil y México se perfilan como una alianza económica capaz de competir con Estados Unidos, Rusia y China en la próxima década. Proyecciones internacionales anticipan que ambos países podrían ubicarse entre las economías más influyentes del mundo hacia 2030, modificando el equilibrio global. Este crecimiento conjunto no es aislado ni coyuntural. Responde a cambios estructurales en producción, energía y tecnología que están consolidando a ambos países como actores centrales en un escenario multipolar, con impacto directo en el comercio, la diplomacia y las alianzas internacionales. El avance de Brasil y México se explica por una combinación de escala económica, recursos estratégicos y modernización productiva. Informes de PwC y Standard Chartered proyectan que ambos ingresarán al top 10 global medido por PIB ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), superando a varias economías europeas. Entre los factores clave que impulsan este posicionamiento se destacan: El fortalecimiento simultáneo de Brasil y México ya está reconfigurando el mapa geopolítico. Brasil consolida su rol dentro de los BRICS y amplía su influencia en el sur global, mientras que México combina su cercanía con América del Norte con una creciente diversificación hacia Europa y Asia. Las proyecciones hacia 2030 refuerzan este escenario: Este nuevo eje latinoamericano apunta a debilitar el dominio unipolar tradicional y acelerar una transición hacia un sistema donde el poder económico se distribuye entre múltiples regiones.