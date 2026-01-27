La visa americana es un documento fundamental para mexicanos, colombianos, argentinos y para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con un permiso alternativo o que exista una excepción para gestionarla, las autoridades la solicitarán en los controles para poder ingresar al país.

En ese contexto, respetar los plazos y normativas fijadas es esencial para evitar inconvenientes con la validez de este permiso, pues de lo contrario, podría ser revocado e inutilizable para ingresar al país.

Además, el tiempo en el que la persona haya permanecido en el país de manera ilegal puede determinar por cuánto se considerará inelegible para la obtención de una nueva visa.

Cuándo puede Estados Unidos cancelar una visa americana

Cuando la estadía se prolonga de manera ilegal y no por las vías convencionales, el visitante quedará fuera de estatus. De acuerdo con las leyes federales , todos los visados de quienes permanezcan fuera de estatus, se anulan de manera automática .

“Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos”, afirman las autoridades.

La visa americana se anulará a todos los visitantes que se encuentren fuera de estatus. Fuente: archivo.

Inelegibilidades para la visa que todos deben tener en cuenta

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se establecen además las siguientes inelegibilidades para la tramitar una visa